Главы муниципалитетов Приморья должны создать программы здравоохранения и благоустройства

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в ходе селекторного совещания поручил главам муниципальных образований Приморского края разработать программы развития здравоохранения и благоустройства, а также уделить внимание строительству социальных, спортивных и культурных учреждений.

"Подготовьте соответствующие программы [развития здравоохранения и снижения смертности], вместе с главными врачами продумайте, как это будет отражаться на показателях рождаемости и смертности. Главный вопрос - доступность и качество медицинских услуг. <…> В каждом муниципалитете должна быть программа [благоустройства], должен пройти опрос населения: какой вид парка нужен, что лучше сделать. Мы не должны навязывать такие проекты - выносите эти вопросы на голосование", - цитирует Кожемяко пресс-служба администрации края.

Также врио главы Приморья перечислил направления, которым муниципалитеты в ближайшие годы должны уделить пристальное внимание: строительство новых школ, садов, учреждений культуры и спорта. "Главам необходимо посмотреть, где здания подлежат капитальному ремонту, а где необходимо подготовить проектно-сметную документацию на строительство новых. По школам нужно двигаться в сторону ликвидации второй смены, создавать условия для работы группы продленного дня, дополнительного образования" - сказал Кожемяко.

Он также призвал глав городов и районов ускорить освоение федеральных средств, выделенных на строительство социальных объектов в 2018 году.

Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Кожемяко врио губернатора Приморья 26 сентября. Ранее этот пост занимал Андрей Тарасенко. После отмены итогов второго тура выборов губернатора края из-за массовых нарушений Тарасенко подал в отставку.