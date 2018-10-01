Медведев отметил значительные достижения Китая за последние десятилетия

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил значительные успехи, которых Китаю удалось достигнуть в последние десятилетия в разных областях. Как сообщили в пресс-службе кабмина, об этом премьер-министр РФ заявил в поздравительной телеграмме премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну, направленной по случаю 69-летия образования Китайской Народной Республики.

"Дружественный Китай за последние десятилетия добился значительных успехов в различных областях, - говорится в телеграмме. - Важно, что на беспрецедентно высокий уровень вышли российско-китайские отношения всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия". Медведев отметил активную, скоординированную работу по реализации масштабных совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, науке, культуре и других областях, а также укрепление межрегиональных и приграничных контактов. По словам главы кабмина, в рамках Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества в 2018-2019 годах реализуется насыщенная программа мероприятий.

"Убежден, что общими усилиями мы сможем придать новый импульс дальнейшему наращиванию всего комплекса многопланового сотрудничества", - подчеркнул российский премьер.