Администрация Ненецкого АО сложила полномочия после вступления в должность главы региона

ТАСС, 1 октября. Администрация Ненецкого автономного округа в понедельник сложила полномочия после избрания и вступления в должность главы региона Александра Цыбульского. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

"Сегодня после вступления в должность губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского на внеочередном заседании принято постановление "О сложении полномочий Администрации НАО". Администрация НАО слагает свои полномочия перед вновь избранным губернатором согласно окружному законодательству. Процедура предполагается в день вступления в должность главы региона", - говорится в сообщении.

Администрация округа будет исполнять свои полномочия до формирования нового состава, но не более пяти месяцев со дня вступления в должность вновь избранного губернатора. Персональный состав администрации округа утверждается постановлением губернатора округа.

Александр Цыбульский в понедельник вступил в должность главы Ненецкого автономного округа. Торжественная церемония прошла в концертном зале Дворца культуры "Арктика" в Нарьян- Маре. 1 октября Цыбульский был избран губернатором НАО.

28 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил 39-летнего заместителя главы Минэкономразвития Цыбульского врио губернатора НАО. Он сменил 43-летнего Игоря Кошина, который возглавлял округ с 2014 года.