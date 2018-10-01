Депутаты Госдумы не пошли на прием в посольство Южной Кореи в связи с задержанием судна РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Депутатская группа Госдумы по связям с парламентом Южной Кореи отменила намеченное на понедельник участие в приеме от имени чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея по случаю празднования Дня основания Кореи. Об этом сообщили в думской пресс-службе.
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"Решение принято в связи с незаконным задержанием российского судна "Севастополь" в порту города Пусан", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что морские власти Южной Кореи запретили судну "Севастополь" выход из Пусана. По словам консула РФ в этом городе Романа Быкова, сухогруз находился в порту с середины августа для прохождения ремонта, который близился к завершению. На борту судна находятся 14 членов команды, все они граждане РФ.
Россия требует незамедлительно отменить запрет на выход сухогруза "Севастополь" из южнокорейского порта.