Замгубернатора Воронежской области Юрий Агибалов покинет пост с 8 октября

ВОРОНЕЖ, 1 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области Юрий Агибалов освободит занимаемую должность с 8 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Юрий Владимирович Агибалов написал заявление. До 8 октября он будет работать. И в состав нового правительства Воронежской области он не войдет", - сказала представитель пресс-службы правительства Воронежской области.

Накануне Агибалов написал заявление на увольнение, но был переназначен временно на должность замгубернатора до времени, когда будет сформирован новый состав правительства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что уволенному Юрию Агибалову было назначено единовременное денежное вознаграждение в размере 23 окладов. Как объяснили в правительстве области, такое решение было принято в соответствии с законом Воронежской области от 2009 года "О государственных должностях Воронежской области", постановлением правительства региона от 2015 года "О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)", а также по решению комиссии правительства Воронежской области по пенсионному обеспечению за выслугу лет от 16 сентября 2018 года. На основании того же закона "О государственных должностях Воронежской области", Агибалову с 16 сентября 2018 года за "государственный стаж 9 лет 5 месяцев 21 день" была назначена к страховой пенсии доплата в размере 75% от среднего заработка.