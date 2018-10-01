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Замгубернатора Воронежской области Юрченко освободит пост в ближайшие дни

Юрченко занимал эту должность в правительстве области с весны 2018 года

ВОРОНЕЖ, 1 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Евгений Юрченко освободит должность до 8 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Евгений Юрченко, врио замгубернатора Воронежской области, покинет пост в ближайшие дни - до 8 октября, когда будет сформирован состав нового правительства Воронежской области", - сказала представитель пресс-службы правительства Воронежской области.

Как уточнила собеседница агентства, Юрченко занимал эту должность в правительстве Воронежской области с весны 2018 года. "Как сказал губернатор Александр Гусев о причине того, почему Юрченко не войдет в состав нового правительства, он [Юрченко] не до конца понял, что от него требовалось на новом посту, а также не сумел привлечь инвестиции", - сказала представитель пресс-службы администрации региона.

Теги
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