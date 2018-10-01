Замглавы Минвостокразвития освобожден от должности

МОСКВА, 1 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Артура Ниязметова по его просьбе.

Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на портале правовой информации.

Ниязметов стал третьим замглавы Минвостокразвития, покинувшим ведомство за последние несколько месяцев. Ранее свои посты покинули Александр Осипов и Сергей Качаев.

"Освободить Ниязметова Артура Камиловича от должности заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по его просьбе", - говорится в документе.

В пресс-службе Минвостокразвития отказались комментировать уход замминистра.

Ниязметов пришел в Минвостокразвития в июне 2015 года на должность помощника министра. 8 июля 2015 года он был назначен заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Отвечал за увеличение бюджетного финансирования Дальнего Востока и привлечение государственных инвестиций в макрорегион.