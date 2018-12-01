Песков: есть осторожный оптимизм по формированию конституционного комитета Сирии

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Сирийская проблематика очень подробно обсуждалась в субботу на встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что есть надежда на завершение формирования конституционного комитета Сирии.

"Очень подробно говорили по сирийским делам", - подчеркнул Песков. "Говорили о том, что продолжается работа по формированию конституционного комитета по итогам недавней Астанинской встречи и в русле тех разговоров, которые имели место на Стамбульской "четверке", - уточнил пресс-секретарь.

"Работа ведется, и есть осторожный оптимизм, что в обозримой перспективе удастся выйти на формирование этого комитета и согласования всех необходимых представителей", - заявил Песков.

Сирийская тематика также обсуждалась на встрече Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в субботу. "Тоже конституционный комитет, тема Идлиба", - уточнил Песков. "Путин говорил о необходимости более энергичных мер по выполнению российско-турецких договоренностей по Идлибу и о необходимости того, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев, как недавний обстрел Алеппо, в том числе с применением снарядов, несущих газ", - заявил пресс-секретарь, подчеркнув, что еще нужно установить, что это были за вещества.

17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Вечером 24 ноября боевики, находившиеся в зоне деэскалации в Идлибе, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно хлором. После обстрела, по данным сирийских медиков, было госпитализировано более 70 человек. Сирийское агентство САНА сообщило о 107 мирных жителях, доставленных в больницы.