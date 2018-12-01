Песков: сроки визита Путина в Саудовскую Аравию будут согласованы дополнительно

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Конкретные сроки визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию в 2019 году будут дополнительно согласованы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока конкретных сроков нет, это будет согласовываться", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, удалось ли договориться на этот счет на состоявшейся в субботу встрече президента России и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о следующем годе, Песков сказал: "Да, конечно".

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков подчеркнул, что "политический диалог (двух стран) носит регулярный и содержательный характер". "5 октября 2017 года состоялся первый в истории визит в Россию Короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель-Азиза Аль Сауда. На повестке дня - возможная ответная поездка Владимира Путина в Саудовскую Аравию", - сказал он.