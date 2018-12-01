Путин проводит переговоры с президентом Аргентины во дворце Каса Росада

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каса Росада. Российский лидер воспользовался аргентинским председательством в G20 для того, чтобы, помимо участия во встрече "двадцатки", совершить ответный официальный визит в Аргентину.

Президент Маурисио Макри встретил Владимира Путина у парадного подъезда и после церемонии совместного фотографирования российский и аргентинский лидеры удалились в рабочий кабинет для беседы в узком формате. Позже переговоры продолжились в формате официального обеда. Обе встречи проходят за закрытыми дверями без присутствия прессы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по итогам запланировано подписание ряда российско-аргентинских межправительственных и межведомственных документов, а также коммерческих контрактов. "Одной из главных тем российско-аргентинского саммита станет укрепление торгово-экономического взаимодействия", - считает он. Ушаков напомнил, что в 2017 году объем товарооборота увеличился на 5,6%, до $890 млн, а в январе - сентябре этого года его объемы выросли более чем на четверть, до $915,6 млн. "Ожидается, что по итогам года показатели взаимной торговли превысят $1 млрд", - добавил помощник президента.

По завершении переговоров с Макри Путин покинет Аргентину.