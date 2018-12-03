Губернатор Смоленской области внес на рассмотрение горсовета вопрос об отставке мэра

ТАСС, 3 декабря. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес на рассмотрение Городского совета Смоленска инициативу об отставке главы города Владимира Соваренко. Об этом в понедельник губернатор написал на своей странице в Twitter.

"В связи с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-фз внес в Смоленский городской совет инициативу об отстранении главы города от занимаемой должности", - написал Островский.

Ранее сообщалось, что глава Смоленской области призвал мэра Соваренко подать в отставку из-за большого количества жалоб от жителей города. Губернатор назвал работу мэра "отвратительной по многим направлениям", а отношение к смолянам "наплевательским". В беседе с ТАСС мэр Владимир Соваренко заявил, что не собирается уходить в отставку из-за претензий губернатора.

В ноябре 2018 года Смоленский областной суд подтвердил назначенный главе города Владимиру Соваренко штраф за административные правонарушения при расходовании бюджетных средств. Главу Смоленска привлекли за нецелевое использование бюджетных областных средств, выделенных на благоустройство скверов на улицах Ударников, Коммунистической, Гризодубовой. Суд назначил ему штрафы в общей сумме 60 тыс. рублей.

Владимир Соваренко родился в Смоленской области в 1974 году. Работал в администрации региона, затем был председателем избирательной комиссии Смоленской области. В декабре 2016 году вступил в должность главы города Смоленск, срок полномочий истекает в 2021 году.