Песков рассказал о самых активных рабочих часах Путина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Самое активное рабочее время в графике президента России наступает после 18 часов и часто длится до полуночи. Об этом рассказал на встрече со студентами МГИМО пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент любит сдвинутый рабочий график, самая большая активность начинается в шесть-семь-восемь вечера и идет дальше, тяготеет к полуночи", - отметил он.

На вопрос о рабочем дне пресс-секретаря президента Песков заметил, что он редко бывает меньше 10 часов, как и у многих других чиновников. По его словам, обычно приходится работать по 12-13 часов в день.