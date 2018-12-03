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Песков рассказал о самых активных рабочих часах Путина

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что самое активное рабочее время в графике президента наступает после 18 часов
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Самое активное рабочее время в графике президента России наступает после 18 часов и часто длится до полуночи. Об этом рассказал на встрече со студентами МГИМО пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент любит сдвинутый рабочий график, самая большая активность начинается в шесть-семь-восемь вечера и идет дальше, тяготеет к полуночи", - отметил он.

На вопрос о рабочем дне пресс-секретаря президента Песков заметил, что он редко бывает меньше 10 часов, как и у многих других чиновников. По его словам, обычно приходится работать по 12-13 часов в день.

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