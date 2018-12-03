Песков счастлив работать на посту пресс-секретаря Путина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что счастлив работать на нынешнем посту, хотя немного жалеет, что далек от новейших технологий.

"Это большое счастье быть на этой должности. Это большое счастье - и профессиональное, и человеческое - каждый день быть свидетелем того - это пафасно звучит, но это так, - как делается история - и российская, и мировая, быть рядом с человеком, который непосредственно является автором огромного количества указов", - сказал представитель Кремля на встрече со студентами МГИМО.

Он напомнил, что пост пресс-секретаря главы российского государства занимает более 10 лет, а в администрации президента занимается вопросами информации 18 лет. Песков признался, что не знает, благодаря каким личным качествам был назначен на должность пресс-секретаря.

"От добра добра не ищут", - убежден Песков. При этом он согласился порассуждать на тему, каким бы еще делом мог бы заниматься. "Я родился, когда еще не было рекламы и, конечно, я жалею, что далек от темы новых технологий, от этой субстанции, которая сейчас тоже правит миром", - сказал он. Песков добавил, что может жалеть об отсутствии знаний и квалификации в областях новых технологий, например, в области искусственного интеллекта.