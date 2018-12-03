Песков: РФ в отношениях с КНР не руководствуется данными о якобы нарушениях прав уйгуров

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и КНР строят свои отношения на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга, это касается в том числе и ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР, Северо-Западный Китай). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о якобы нарушениях прав мусульманского населения в СУАР.

Песков заметил, что речь идет о неофициальных данных. "В межгосударственных отношениях руководствоваться неофициальными данными не просто нельзя, непозволительно… Мы никогда такими данными не руководствуемся", - сказал представитель Кремля.

По его словам, КНР является стратегическим и привилегированным партнером России, и "это партнерство во многом основывается на взаимном уважении друг друга и невмешательстве во внутренние дела".

"Мы признательны нашим китайским партнерам за весьма взвешенную позицию, которую Китай занимает и в двусторонних вопросах, и на международной арене по отношению к нам. Наш президент и наша страна отвечают абсолютной взаимностью. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Китая, мы уважаем те решения, которые принимаются китайским руководством, и мы убеждены, что китайское руководство делает все необходимое для очень быстрого социально-экономического развития всех регионов своей страны", - подчеркнул Песков.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В свою очередь, законодатели США ранее представили законопроект, который введет ограничительные меры против китайских чиновников за приписываемое им притеснение мусульман-уйгуров в СУАР. 10 сентября газета The New York Times сообщила, что Вашингтон изучает целесообразность применения в первую очередь экономических рычагов давления на КНР, в частности, ограничения поставок в Китай технологий наблюдения и слежения, пригодных для мониторинга передвижений людей.