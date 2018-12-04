Врио главы Забайкалья заявил, что поддержит возврат выборов мэра Читы при желании горожан

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, что готов поддержать возвращение упраздненных в 2014 году всенародных выборов мэра Читы или внесение других изменений в принцип управления городом, если этого потребуют его жители.

"Я считаю правильным, чтобы горожане выражали свое мнение соответствующими способами, и то мнение, которое у них будет, я буду поддерживать", - сказал он во вторник во время пресс-конференции в Чите. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Осипов подтвердил, что поддержит жителей Читы, если они выскажутся против существующего механизма избрания городских властей, и, следовательно, выступит с соответствующей законодательной инициативой.

Осипов отметил, что в Чите накопилось много проблем, касающихся и благоустройства, и дорог, и пассажирских перевозок. "Есть проблемы, надо их решать, но каким образом город должен управляться, все это надо решить в рамках тех процедур, которые установлены... с горожанами и с прямым участием людей. А я буду поддерживать то мнение, которое будет у большинства людей", - заключил врио губернатора.

В 2014 году в Чите упразднили всенародные выборы градоначальника. Главой краевого центра осенью того же года стал председатель гордумы Анатолий Михалев, до этого он почти 15 лет руководил городским хозяйством на посту мэра. В ноябре 2016 года сити-менеджером Читы стал Олег Кузнецов - многолетний заместитель Михалева.

Администрация Читы уже несколько лет остается в центре коррупционных скандалов, в разные годы под следствием оказывались как бывшие заместители мэра города, так и главы городских комитетов.

В этом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно критиковала власти Читы за неухоженный и неблагоустроенный вид города. Осенью в Чите прошел митинг с требованием отставки Михалева.