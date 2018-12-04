Володин примет участие в парламентской конференции по антитеррору в Тегеране

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе представительной делегации нижней палаты примет участие в работе II Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Форум пройдет 7-8 декабря в Тегеране. "Парламентарии обсудят опыт законодательного регулирования и современные стратегии борьбы с терроризмом, а также вопросы укрепления межрегионального сотрудничества", - уточнили в пресс-службе. По итогам конференции планируется принять декларацию.

На полях форума состоятся двусторонние встречи председателя Госдумы со спикерами парламентов Афганистана, Пакистана и Турции.

9-10 декабря Володин посетит с официальным визитом Индию по приглашению спикера Народной палаты парламента этой страны Сумитры Махаджан. В ходе поездки запланировано его участие в четвертом заседании российско-индийской парламентской комиссии.

Первая региональная конференция руководителей парламентов (палат парламентов) по вопросам борьбы с терроризмом и межрегионального взаимодействия состоялась 24 декабря 2017 года в Исламабаде.

Четвертое заседание российско-индийской межпарламентской комиссии прошло 11 июля 2017 года в Москве. В ходе встречи парламентарии двух стран обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического и культурного сотрудничества, международной безопасности, политического взаимодействия в двусторонних и многосторонних форматах.