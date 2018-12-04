Кандидаты в губернаторы Приморья на первых теледебатах обсудили проблемы экономики региона

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Проблемы увеличения регионального бюджета, модернизации портовой инфраструктуры, привлечения туристов в Приморский край стали основными темами первых дебатов кандидатов в губернаторы региона, которые состоялись во вторник во Владивостоке. В дебатах приняли участие все пять зарегистрированных избиркомом претендентов на пост главы региона: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Все они будут участвовать в повторных выборах главы Приморья, назначенных на 16 декабря.

Проблемы региона

Олег Кожемяко, который сейчас занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора края, свое выступление посвятил программам в области здравоохранения, образования, поддержки многодетных семей, которые уже приняты и реализуются в последние полтора месяца. В частности, он упомянул меры поддержки для молодых учителей и медиков, которые едут работать в районы края, работу по благоустройству дворов, снижение платы за капремонт для отработавших по 30-40 лет пенсионеров, реконструкцию и строительство дорог и другие.

"Каким будет здравоохранение, каким будет образование, спорт, культура, как будет выглядеть город, поселок, будет ли возможность пройтись вечером по улицам, будет ли возможность поиграть на детской, на спортивной площадке, ребенку попасть в детский сад, нормальную школу - из этого складывается жизнь, и бизнес приходит туда, где есть эти условия", - сказал Олег Кожемяко во время дебатов на канале "Россия 1".

Выдвинутый партией ЛДПР Андрей Андрейченко среди проблем региона отметил низкие зарплаты врачей и учителей, плохое состояние экологии, инфраструктуры. "Советское наследие - портовая инфраструктура, мосты - будут и дальше разрушаться, если мы не предпримем мощного рывка вперед", - сказал на дебатах Андрейченко.

Игорь Степаненко, представляющий на выборах партию "Патриоты России", в своем вступлении сделал акцент на социальные проблемы жителей Приморья. Среди них он отметил отток населения и низкие пенсии для инвалидов, долги по зарплате. "Ярчайшим индикатором неэффективности созданной системы является отток населения за семь лет, составивший 144 тыс. человек. Их замещение до 40% происходит за счет низкоквалифицированной рабочей силы", - отметил Степаненко.

В качестве путей решения он, в частности, предложил увеличивать доходную часть бюджета и принять другие меры по развитию экономики и социальной сферы региона и борьбе с коррупцией.

Поддержка предпринимателей и развитие туризма

Алексей Тимченко, выдвинутый "Партией Роста", в своем выступлении на дебатах отметил роль предпринимателей в развитии Приморья. "Ключевым фактором социально-экономического развития я считаю пополнение нашего бюджета. Однако это не значит, что необходимо махом увеличить фискальную нагрузку, денежную нагрузку на бизнес и проживающее население, это был бы, наверное, самый простой способ, но тем не менее, наверное, самый фатальный для экономики Приморского края. Я бы хотел поговорить о более сложном, но в то же время самом эффективном способе - это создание благоприятных условий для ведения бизнеса, развития предпринимательства", - сказал в своем выступлении Тимченко.

Еще один кандидат на пост главы региона Роза Чемерис в ходе теледебатов обратила внимание на необходимость развития туристической отрасли, отметив положительную динамику роста числа туристов за последние годы. "Это говорит о том, что Дальний Восток, что наш любимый Приморский край очень интересен как иностранцам, так и тем, кто увлечен внутренним туризмом, потому что множество гостей из соседних регионов, из центральных регионов России к нам приезжают", - отметила Роза Чемерис, представляющая на выборах партию "За женщин России", добавив, что важно, чтобы развитие туристической отрасли создавало новые рабочие места.

Выборы в Приморье

Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. В качестве кандидатов в них примут участие Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений.

С 26 ноября в Приморском крае начата предвыборная агитация в СМИ. Зарегистрированные кандидаты получили бесплатное эфирное время на государственных телерадиоканалах, которое распределялось жеребьевкой. Первые дебаты с участием всех пяти кандидатов на губернаторский пост проходили в рамках регионального вещания телеканала "Россия 1".