Экс-глава Липецкой области вошел в состав комитета Совфеда по обороне и безопасности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор Липецкой области Олег Королев, ныне представляющий этот регион в Совете Федерации, вошел в состав комитета палаты по обороне и безопасности. Соответствующее решение на заседании комитета во вторник огласил его председатель Виктор Бондарев.
Кроме того, в состав комитета вошел новый сенатор от Республики Хакасия Валерий Усатюк.
"Вручить Олегу Петровичу Королеву и Валерию Петровичу Усатюку по знаку члена комитета по обороне и безопасности", - сказал Бондарев, передав парламентариям значки и соответствующие документы.
Досрочную отставку губернатора Королева, который руководил Липецкой областью с 1998 года, президент Владимир Путин принял 2 октября. Врио главы региона был назначен Игорь Артамонов, ранее занимавший должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. С 4 октября он вступил в должность.
Валентин Коновалов (КПРФ) 11 ноября победил на выборах главы Хакасии. После этого бюро регионального отделения КПРФ рекомендовало на пост члена Совета Федерации от главы региона депутата горсовета Абакана Валерия Усатюка.