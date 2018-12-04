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Экс-глава Липецкой области вошел в состав комитета Совфеда по обороне и безопасности

Также в состав комитета вошел новый сенатор от Хакасии Валерий Усатюк

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор Липецкой области Олег Королев, ныне представляющий этот регион в Совете Федерации, вошел в состав комитета палаты по обороне и безопасности. Соответствующее решение на заседании комитета во вторник огласил его председатель Виктор Бондарев.

Кроме того, в состав комитета вошел новый сенатор от Республики Хакасия Валерий Усатюк.

"Вручить Олегу Петровичу Королеву и Валерию Петровичу Усатюку по знаку члена комитета по обороне и безопасности", - сказал Бондарев, передав парламентариям значки и соответствующие документы.

Досрочную отставку губернатора Королева, который руководил Липецкой областью с 1998 года, президент Владимир Путин принял 2 октября. Врио главы региона был назначен Игорь Артамонов, ранее занимавший должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. С 4 октября он вступил в должность.

Валентин Коновалов (КПРФ) 11 ноября победил на выборах главы Хакасии. После этого бюро регионального отделения КПРФ рекомендовало на пост члена Совета Федерации от главы региона депутата горсовета Абакана Валерия Усатюка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛипецкая область
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