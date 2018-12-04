Эксперты: участие действующего главы Приморья в дебатах говорит о конкурентности выборов

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Участие действующего главы Приморья в дебатах кандидатов на пост губернатора края говорит о конкурентности намеченных на 16 декабря выборов, перезагрузке сферы публичной политики и о том, что основной кандидат не противопоставляет себя конкурентам, выходя на открытый диалог.

Повторные выборы главы Приморья пройдут 16 декабря. Первые дебаты между кандидатами в губернаторы Приморья состоялись в регионе во вторник, в них приняли участие все пять зарегистрированных претендентов на этот пост: Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Ранее между ними с помощью жеребьевки распределили бесплатное эфирное время на государственных телерадиоканалах. О том, как оценивают прошедшие дебаты эксперты и политологи, - в материале ТАСС.

Новый тренд

В нынешних дебатах впервые за долгое время принял участие действующий глава Приморья. Это в первую очередь свидетельствует о конкурентности выборов, несмотря на короткую предвыборную кампанию, считает политолог Петр Ханас.

"Дебаты у нас давно не проводились. Вернее, они проводились, но в них не участвовали действующие временно исполняющие обязанности губернаторов <...> То есть в принципе это достаточно знаменательное событие <...> Это показатель конкурентности выборов", - сказал в интервью ТАСС Петр Ханас.

Кроме того, он отметил, что дебаты стали дополнительной нагрузкой для действующего главы региона, врио губернатора края Олега Кожемяко, который ездит по региону, участвует во встречах с министрами, летает в Москву для решения текущих вопросов.

Политолог Сергей Гребенюк уточнил ТАСС, что действующий глава Приморья принял участие в дебатах впервые за почти 20 лет. "На мой взгляд, решение Кожемяко принимать участие в дебатах - сильный шаг. Впервые за без малого 20 лет основной кандидат не противопоставляет себя конкурентам, выходя с ними на открытый диалог", - сообщил ТАСС Сергей Гребенюк.

По его словам, у Олега Кожемяко есть фора, срок, во время которого он занимает место врио губернатора, уже позволил задать вектор работы, по которому он ведет дискуссию. "Сам формат прошедшего мероприятия и участие в нем Кожемяко позволяет утверждать о перезагрузке сферы публичной политики в крае. Раньше всегда создавалась искусственная пропасть между основным кандидатом и остальными. И она сохранялась, в том числе, за счет его отказа от участия в дебатах", - отметил Гребенюк.

О кандидатах

Петр Ханас отметил, что Кожемяко выглядит на дебатах как основной кандидат, так как оперирует не только словами, но и конкретными делами. "Все его тезисы сводятся не просто к знанию ситуации в Приморском крае, но и сразу решению этих проблем. Он предлагает решение этих проблем либо говорит, что сделано или что будет делаться", - отметил Петр Ханас.

Среди основных особенностей программы Кожемяко он отметил мощный социальный блок, нацеленность на привлечение инвестиций и средств федерального бюджета, включение Приморья в различные федеральные программы и ориентированность на людей, на жителей края. При этом, по словам Сергея Гребенюка, во время дебатов каждый из кандидатов играл свою роль.

"Мы увидели мощную патриотическую риторику от Игоря Степаненко, собственно он и выдвинут "Патриотами России". В противовес ему была либеральная программа Алексея Тимченко, этакий антипод Степаненко", - сказал Сергей Гребенюк.

Позицию Андрея Андрейченко он назвал популистской. Кандидат от ЛДПР "прошелся" по болевым точкам края, но не предложил конструктивных вариантов решения проблем. "Роза Чемерис для меня в принципе выделяется, как представительница прекрасного пола, одна среди всего списка. У нее интересная риторика, в том числе в отношении туризма, вопросов семьи и так далее", - отметил Сергей Гребенюк.

Петр Ханас, в свою очередь, отметил, что Розе Чемерис не хватило жесткости, которая необходима женщине-политику, чтобы выиграть выборы. Кроме того, по его словам, ее позиция была недостаточно четкой и твердой.