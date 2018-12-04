Грызлов назвал военное положение на Украине негативным фактором для минского процесса

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Российская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины обратила внимание на то, что введение по инициативе президента Петра Порошенко военного положения в десяти областях страны отрицательно скажется на мирном процесса в Донбассе. Об этом сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов после заседания в Минске.

"Предвыборное военное положение, объявленное властями Украины, - негативный фактор для минского процесса. Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию", - сказал он.

Режим тишины

Дополнительный контроль за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе украинской стороной не согласован, несмотря на его необходимость, отметил Грызлов.

"В нынешних условиях особенно необходим дополнительный контроль за соблюдением режима прекращения огня. Пакет таких мер, поддержанный посредниками в лице российской делегации и представителей ОБСЕ, так и не был согласован украинской стороной. Попытаемся достигнуть договоренностей на следующем заседании", - сказал полпред РФ в контактной группе журналистам.

Дополнительный контроль тем более необходим в условиях, когда "Вооруженные силы Украины систематически применяют боевые беспилотные летательные аппараты против гражданской инфраструктуры Донбасса, нарушают режим прекращения огня, в том числе в тех местах, где это представляет угрозу для гражданского населения", указал Грызлов.

Так, по его словам, "недавно, 2 декабря, украинскими формированиями был обстрелян мост у пункта пропуска через линию соприкосновения около КПВВ "Станица Луганская". "Хочу подчеркнуть, что ВСУ уклоняются от разведения сил в Станице Луганской, хотя такая договоренность достигнута, а необходимые для отвода сил условия неоднократно выполнялись, что зафиксировано СММ ОБСЕ", - подчеркнул полпред РФ.

Обмен пленными

По словам Грызлова, Киев создает искусственные препятствия на пути осуществления обмена пленными в Донбассе.

Как отметил полпред РФ, в гуманитарной подгруппе сегодня продолжилось согласование условий обмена удерживаемых сторонами конфликта лиц.

"К сожалению, украинская сторона в который раз отказывается включить в списки обмениваемых всех установленных и подтвержденных лиц, что уже является компромиссом, так как минские соглашения требуют обмена по формуле "всех на всех", - отметил Грызлов.

"Этим создаются искусственные препятствия для важнейшего гуманитарного шага по обмену", - подчеркнул он.

В ходе заседания в Минске представители провозглашенной Донецкой народной республики предложили украинской стороне провести 27 декабря обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Однако оно не нашло поддержки.

По словам представителя провозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководителя рабочей группы по обмену военнопленных Ольги Кобцевой, украинская сторона по-прежнему предлагает провести обмен лишь части удерживаемых лиц, обозначив отдельные категории лиц, которые не подлежат обмену.