Первое голосование на выборах губернатора Приморья в отдаленных районах пройдет 9 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Первое досрочное голосование на выборах губернатора Приморья среди участков в труднодоступной местности состоится 9 декабря в Красноармейском районе, здесь на семи участках в отдаленной местности досрочно проголосуют чуть более 1 тыс. избирателей. Об этом сообщила ТАСС секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. Результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. В итоговом списке кандидатов на пост главы региона - пять человек: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России"). Традиционно в Приморье досрочное голосование проходит на судах, в день выборов находящихся в плавании, и в отдаленных труднодоступных районах края.

"Вчера нам сообщила Красноармейская территориальная комиссия, что досрочное голосование на их участках, семи удаленных, будет проведено 9 декабря, в это воскресенье. Они будут голосовать первыми среди "сухопутных" участков", - сообщила Камаева. Ранее в Красноармейском районе семь участков в труднодоступных отдаленных местностях получили разрешение назначить и провести досрочное голосование в один из дней с 9 по 15 декабря. На этих участках зарегистрировано чуть больше 1 тыс. избирателей.

В основном же досрочное голосование отдельных групп избирателей, которые находятся в труднодоступных отдаленных местностях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует, пройдет в Приморье за несколько дней до дня голосования, 13 - 15 декабря. Камаева уточнила, что в регионе продолжается формирование судовых участков, сейчас их сформировано более 200 и этот процесс продолжается. На таких участках досрочное голосование разрешено с 30 ноября, данных о том, что на каких-то из этих участках уже прошло голосование, краевой избирком пока не получал.

Ранее Камаева сообщила ТАСС, что количество избирателей, которые могут проголосовать досрочно, превышает 11 тыс. человек. Их число будет изменяться, в частности, в зависимости от того, сколько участков будет сформировано для отдельных групп в труднодоступных местностях и на судах, а также от того, какие из судов останутся в плавании в день голосования 16 декабря. Как пояснила Камаева, судно, на котором уже сформирован участок для досрочного голосования, может ко дню выборов вернуться в Приморье, и тогда участок будет расформирован, а экипаж сможет проголосовать на участке на берегу.