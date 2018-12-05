Олег Кожемяко поддерживает просьбу сахалинских депутатов назначить нового главу региона

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, возглавлявший до недавнего времени Сахалинскую область, поддерживает просьбу депутатов островного региона к руководству страны о скорейшем назначении врио губернатора. Об этом он заявил журналистам в среду.

"Я могу только поддержать решение сахалинских депутатов обратиться к президенту о назначении врио. Безусловно, это важно, потому что сейчас области необходимо принимать бюджет, необходимо принимать другие решения. Конечно, регион не может быть без губернатора, нужно продолжать региональные госпрограммы, которые там действуют. Впереди зима, она на Сахалине непростая, со своими климатическими сложностями. Я тоже обязательно обращусь к руководству страны с тем, чтобы эти решения были приняты в ближайшее время", - заявил журналистам Кожемяко.

Сахалинские парламентарии 29 ноября приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о скорейшем принятии решения о назначении временно исполняющего обязанности губернатора региона из-за необходимости подписания областного бюджета в срок до 12 декабря.

Во время заседания депутат Александр Болотников отметил, что срок принятия областного бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года истекает 12 декабря 2018 года. Согласно законодательству, параметры бюджета может утвердить и подписать только глава региона или временно исполняющий его обязанности. На Сахалине эти должности вакантны после того, как 26 сентября президент РФ Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, с 2015 года руководившего Сахалинской областью, врио губернатора Приморья.