Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС в Баку 14 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 декабря в Баку примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"14 декабря в Баку Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС. В ходе мероприятия будут подведены итоги полугодового председательства Азербайджана в этой структуре, - сказала Захарова. - Будет рассмотрен широкий круг вопросов региональной повестки дня в области экономического сотрудничества. Россия будет использовать предстоящее мероприятие для продвижения объединительной повестки дня".

ОЧЭС - региональная экономическая структура, которая объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд стран и международных структур имеют статус наблюдателя. Функционируют около 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, в том числе по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с оргпреступностью.

