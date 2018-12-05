Лавров на полях СМИД ОБСЕ проведет переговоры с Могерини и главой МИД ФРГ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которое пройдет 6-7 декабря в Милане, проведет переговоры с генсеком организации Томасом Гремингером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, а также своим германским коллегой Хайко Маасом. Об этом сообщила в среду журналистам официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"На текущий момент ожидаются переговоры Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, генеральным секретарем ОБСЕ, министрами иностранных дел Ватикана, Норвегии, ФРГ, Киргизии, - информировала дипломат. - Прорабатывается встреча министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности".

Вместе с тем, как отметила Захарова, график двусторонних встреч главы российского дипведомства на подобных мероприятиях до последних минут остается плавающим, многое будет решаться непосредственно на месте. "Все возможные изменения мы будем анонсировать по ходу реализации рабочего графика", - добавила она.