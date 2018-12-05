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Кризис на Украине
Обновлено 

Захарова: РФ не собирается предпринимать ограничительные меры в отношении граждан Украины

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Москве не собираются "создавать ненужные проблемы"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия не собирается вводить никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины в ответ на действия Киева.

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Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны мы не намерены принимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, которые находятся на нашей территории или которые намереваются посетить Россию, - создавать ненужные проблемы мы не собираемся", - отметила она.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с пятницы 30 ноября ограничен въезд на Украину для иностранцев, в первую очередь граждан РФ. Запрещен пропуск граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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