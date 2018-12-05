Захарова: РФ не собирается предпринимать ограничительные меры в отношении граждан Украины

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия не собирается вводить никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины в ответ на действия Киева.

Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны мы не намерены принимать никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, которые находятся на нашей территории или которые намереваются посетить Россию, - создавать ненужные проблемы мы не собираемся", - отметила она.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с пятницы 30 ноября ограничен въезд на Украину для иностранцев, в первую очередь граждан РФ. Запрещен пропуск граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.