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"Единая Россия" поддержала предложение об отставке мэра Смоленска

В партии отметили, что одной из причин такого решения послужило самоустранение Соваренко от контроля за благоустройством города

ТАСС, 5 декабря. Президиум смоленского регионального политического совета партии "Единая Россия" поддержал инициативу губернатора Смоленской области Алексея Островского, призвавшего мэра Смоленска Владимира Соваренко уйти в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее сообщалось, что глава Смоленской области призвал Соваренко подать в отставку из-за большого количества жалоб от жителей города. Губернатор назвал работу мэра "отвратительной по многим направлениям", а отношение к жителям города "наплевательским". Островский внес вопрос об отставке главы города на заседание смоленского горсовета, которое планируется провести 10 декабря. Мэр города заявил ТАСС, что не собирается уходить в отставку из-за претензий губернатора.

"Все члены президиума единодушно поддержали решение об отставке Соваренко. Рекомендовано фракции партии в горсовете отправить мэра в отставку", - говорится в сообщении.

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Как добавили в пресс-службе, причиной такого решения послужили несколько факторов, одним из них является неудовлетворительная реализация партийного проекта "Городская среда" в Смоленске на протяжении двух лет. "По оценке экспертов ОНФ Смоленск вошел в пятерку худших регионов по выполнению программы благоустройства. Подчеркну, что глава города Владимир Соваренко в 2018 году полностью самоустранился от контроля за благоустройством объектов, вошедших в проект. Мы видим сложности в жилищно-коммунальном хозяйстве города, отвратительную работу муниципальной компании "Жилищник", к которой у смолян постоянно возникают нарекания, полное бездействие и даже противодействие при проведении предвыборной кампании в областную думу", - цитирует пресс-служба секретаря смоленского регионального отделения партии "Единая Россия" Игоря Ляхова.

Как пояснил ТАСС мэр Владимир Соваренко, он является членом партии, но в этом году был исключен из городского политсовета по ротации. "Наша команда сплочена и рассчитывает работать до победного, в интересах жителей Смоленска", - сказал Соваренко.

Владимир Соваренко родился в Смоленской области в 1974 году. Работал в администрации региона, затем был председателем избирательной комиссии Смоленской области. В декабре 2016 году вступил в должность главы города Смоленск, срок полномочий истекает в 2021 году. В ноябре 2018-го смоленский областной суд подтвердил назначенный главе города Владимиру Соваренко штраф в 60 тыс. рублей за административные правонарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на благоустройство скверов.

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