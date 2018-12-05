Госдума рассмотрит вопрос о лишении неприкосновенности Вадима Белоусова 6 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова 6 декабря. Такое решение принял в среду Совет Думы, сообщил ТАСС вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев.

"Вопрос рассмотрят завтра в 13:00 в закрытом режиме", - сказал он.

19 июня глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила ТАСС, что в Госдуму поступило представление генпрокурора о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности Белоусова в связи с обвинениями в преступлениях финансового характера. В свою очередь лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает инкриминируемые Белоусову деяния напраслиной и оговором и призывает не поддерживать запрос Генпрокуратуры РФ.

Как стало известно, Белоусова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").