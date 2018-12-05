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Конкурсная комиссия в Дзержинске выбрала трех кандидатов на пост главы города

Ими стали и. о. главы администрации города Иван Носков, заместитель главы администрации города Анатолий Слизов и директор департамента управления делами администрации города Сергей Архипов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Конкурсная комиссия внесла на рассмотрение депутатов гордумы Дзержинска три кандидатуры на пост главы города. Об этом в среду сообщает пресс-служба гордумы Дзержинска по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры.

"Исполняющий обязанности главы администрации города Иван Носков, заместитель главы администрации города Анатолий Слизов и директор департамента управления делами администрации города Сергей Архипов вынесены конкурсной комиссией на рассмотрение депутатского корпуса в качестве кандидатов на должность главы города Дзержинска", - говорится в сообщении.

Иван Носков был выдвинут губернатором региона Глебом Никитиным и президиумом регионального отделения "Единой России", а Анатолий Слизов и Сергей Архипов - депутатами гордумы Дзержинска, уточнили в пресс-службе.

Окончательное решение о новом главе города будут принимать депутаты гордумы на заседании, запланированном на 6 декабря.

Нового главу Дзержинска выбирают после того, как 13 ноября по собственному желанию пост главы администрации города покинул Виктор Нестеров. До сложения полномочий Нестеров инициировал назначение в качестве своего первого заместителя Ивана Носкова.

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РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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