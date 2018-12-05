Конкурсная комиссия в Дзержинске выбрала трех кандидатов на пост главы города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Конкурсная комиссия внесла на рассмотрение депутатов гордумы Дзержинска три кандидатуры на пост главы города. Об этом в среду сообщает пресс-служба гордумы Дзержинска по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры.
"Исполняющий обязанности главы администрации города Иван Носков, заместитель главы администрации города Анатолий Слизов и директор департамента управления делами администрации города Сергей Архипов вынесены конкурсной комиссией на рассмотрение депутатского корпуса в качестве кандидатов на должность главы города Дзержинска", - говорится в сообщении.
Иван Носков был выдвинут губернатором региона Глебом Никитиным и президиумом регионального отделения "Единой России", а Анатолий Слизов и Сергей Архипов - депутатами гордумы Дзержинска, уточнили в пресс-службе.
Окончательное решение о новом главе города будут принимать депутаты гордумы на заседании, запланированном на 6 декабря.
Нового главу Дзержинска выбирают после того, как 13 ноября по собственному желанию пост главы администрации города покинул Виктор Нестеров. До сложения полномочий Нестеров инициировал назначение в качестве своего первого заместителя Ивана Носкова.