Путин в Санкт-Петербурге примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, такие мероприятия регулярно проводятся в РФ в конце года. Лидеры обсуждают на них итоги уходящего года и планы на предстоящий.

Саммит ЕАЭС

Говоря о саммите ЕАЭС, Ушаков сообщил, что он пройдет сначала в узком формате, а позже - в расширенном. На вторую часть встречи будет приглашен президент Молдавии Игорь Додон как представитель страны-наблюдателя в союзе.

"Повестка дня заседания в расширенном составе включает в себя обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества, в том числе основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2019 год, вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕврАзЭС и Ираном, а также соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР", - сказал представитель Кремля. Кроме того, будут рассмотрены вопросы развития кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Предполагается, что лидеры заслушают доклад о ходе реализации цифровой повестки союза до 2025 года, предусматривающей осуществление странами согласованной политики в области регулирования интернет-рынка и развития сетевых технологий. На рассмотрение глав государств будет вынесена и подготовленная Евразийской экономической комиссией программа формирования к 2025 году общих рынков нефти и газа. Помощник российского лидера сообщил, что на заседании будет обсуждаться также распределение ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран-членов ЕАЭС.

Еще одной темой для дискуссии станут возможности дальнейшего развития интеграционных процессов. Подготовлен проект декларации об углублении интеграции в рамках Евразийского экономического союза, который, как сообщил Ушаков, предусматривает совместные действия по созданию единых рынков товаров и услуг, развитию торгово-инвестиционных связей, укреплению производственной и технологической кооперации.

Представитель Кремля отметил, что в проекте документа ставится задача по сближению валютно-финансовой и денежно-кредитной политики, выстраиванию эффективных транспортно-логистических цепочек, углублению сотрудничества в социально-гуманитарной и образовательной сферах.

Ушаков напомнил, что Россия председательствует в ЕАЭС с 1 января 2018 года, а в следующем году председательство переходит к Армении.

Дружеский обед лидеров стран СНГ

Саммит лидеров стран СНГ пройдет в формате дружеского обеда без заранее установленной повестки дня. "Состоится неформальная беседа, в которой каждый участник СНГ может поднять любой вопрос, - отметил Ушаков. - Эта встреча будет проведена в формате дружеского обеда".

Представитель Кремля также пояснил, почему лидеры решили отменить саммит ОДКБ, который планировалось провести в этот день в Санкт-Петербурге. "С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание [саммита] ОДКБ не проводить [6 декабря]", - отметил он.

Одним из вопросов, который планировалось обсудить на саммите, ранее был назван выбор нового генерального секретаря организации. По словам представителя Кремля, поскольку саммит не состоится, исполнять обязанности генсекретаря остается Валерий Семериков. Говоря о кандидатуре нового генсека, Ушаков отметил, что "есть несколько вариантов".

Он также заявил, что до конца года новый саммит ОДКБ уже вряд ли состоится.