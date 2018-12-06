В Совфеде назвали "бряцанием оружием" возможную отправку кораблей США в Черное море

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что возможную отправку кораблей ВМС США в Черное море можно расценивать как демонстрацию военной мощи американцев, которая может привести к напряженности в регионе.
"Это очередное бряцание оружием, это очередная уловка американцев, чтобы как-то унизить Россию... Просто так они туда не идут", - заявил Бондарев ТАСС, говоря о потенциальной отправке кораблей ВМС США.
По словам сенатора, "это еще раз подтверждает, что напряженность исходит именно от американцев, а не от России". "Наши территориальные воды прикрыты. Я думаю, что американцы даже с их настроем не посмеют их [морские границы РФ] нарушать", - резюмировал парламентарий.
Ранее телекомпания CNN сообщила о том, что США приступили к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей американских ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе. По словам неназванных должностных лиц, командование Вооруженными силами США направило в Госдепартамент запрос о том, чтобы уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море. Источники телекомпании назвали такие планы "ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря".
25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.