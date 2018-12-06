Эксперт рассказал, как Россия может ответить на проход эсминца США на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия может ответить на проход эсминца США McCampbell на Дальнем Востоке всплытием атомных подлодок в Мексиканском заливе, но предпочитает выполнять задачи по предназначению. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко.

Ракетный эсминец ВМС США McCampbell прошел в среду мимо залива Петра Великого в Приморье, где находится база Тихоокеанского флота РФ. Военные США заявили, что проход корабля в окрестностях залива Петра Великого призван оспорить "чрезмерные морские претензии России".

"Мы тоже могли бы внезапно всплыть из-под воды в Мексиканском заливе, повергнув Америку в шок. У нас там есть соответствующие силы и средства подводного атомного флота. Но мы этого не делаем по той причине, что для нас главное не глупый раж, как у американцев, а выполнение задач по предназначению", - сказал Коротченко.

Эксперт добавил, что "устрашать Россию бесполезно и бессмысленно". "Россия как проводила самодостаточную политику, так и проводит. Как отстаивали свои интересы, мы так их и отстаиваем", - добавил Коротченко.

По данным Минобороны, эсминец McCampbell не приближался к территориальным водам РФ ближе 100 км, его путь контролировал большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота РФ "Адмирал Трибуц", а также самолеты морской авиации. В ведомстве уточнили, что российские военные следят за кораблем США - по состоянию на полдень среды он находился в 400 км от российского берега в центральной части Японского моря.

McCampbell - 35-й эсминец серии Arleigh Burke. Его полное водоизмещение - 9648 т, длина - 155 м, ширина - 20 м. Экипаж корабля насчитывает 380 человек. Основное вооружение эсминца - две универсальные установки вертикального пуска управляемых ракет Mk 41 (96 ячеек), способные запускать ракеты Tomahawk.