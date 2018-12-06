Лавров обсудил урегулирование в Донбассе с генсеком ОБСЕ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером работу организации по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам встречи, прошедшей на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане.
"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ, а также усилия организации по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины, включая работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Лавров 6-7 декабря принимает участие в заседании СМИД ОБСЕ в Милане. Ранее глава МИД РФ выступил на сессии СМИД и встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
В новость были внесены изменения (16:08) — источник, повестка переговоров.