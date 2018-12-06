Рогозин назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Советующий указ от 6 декабря опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Рогозина Дмитрия Олеговича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса", - говорится в документе.

В мае 2018 года Путин назначил бывшего вице-премьера Рогозина генеральным директором госкорпорации "Роскосмос".