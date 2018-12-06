Лавров проводит встречу с главой МИД Норвегии на полях СМИД ОБСЕ

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с главой норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде на полях 25-го заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), передает корреспондент ТАСС.
В начале встречи министры обменялись репликами. Затем переговоры продолжились без журналистов.
Ранее Лавров встретился с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.