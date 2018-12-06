Лавров обсудил с главой МИД Норвегии в Милане вопросы безопасности на севере Европы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде ситуацию в сфере безопасности на севере Европы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Министерства иностранных дел России по итогам встречи, состоявшейся на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-норвежских отношений, обменялись мнениями по повестке дня СМИД ОБСЕ, а также ситуации в сфере безопасности на севере Европы", - сообщает министерство.
Лавров 6-7 декабря принимает участие в заседании СМИД ОБСЕ в Милане. Ранее он выступил на сессии СМИД и встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.
25 октября - 7 ноября в Норвегии проходила активная фаза учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец"), в которых принимали участие около 50 тысяч человек из 31 страны (29 государств НАТО, Финляндия и Швеция). Как отмечали в МИД РФ, такая демонстрация боевого потенциала имела четкую антироссийскую направленность и негативно повлияла на безопасность всех без исключения стран региона.