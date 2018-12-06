{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы МИД России и ФРГ провели встречу в Милане

Основная часть переговоров была закрыта для прессы

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в четверг в Милане на полях заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) переговоры с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.

Главы внешнеполитических ведомств поприветствовали друг друга, Маас поинтересовался у Лаврова прошедшими двусторонними встречами, затем представители СМИ удалились.

Лавров в четверг уже побеседовал с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, главой МИД Ватикана, архиепископом Полом Ричардом Галлахером и председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

Предыдущая встреча Лаврова и Мааса состоялась в сентябре в Берлине, они неоднократно общались по телефону. В ходе прошедшей 27 ноября телефонной беседы главы дипведомств обсуждали инцидент в Керченском проливе.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, Хайко
Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию вокруг ДРСМД и инцидент в Керченском проливе
Также министры обменялись мнениями относительно отношений России и НАТО
Читать полностью