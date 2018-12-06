Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию вокруг ДРСМД и инцидент в Керченском проливе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), инцидент в Керченском проливе 25 ноября и отношения России и НАТО. Об этом сообщает в четверг МИД по итогам встречи, прошедшей на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.
"Обстоятельный обмен мнениями состоялся по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию вокруг незаконных действий Украины в Керченском проливе 25 ноября, одностороннее намерение США выйти из договора РСМД, проблематику ОБСЕ, отношений Россия-НАТО", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как добавили на Смоленской площади, Лавров и Маас также отметили динамичность российско-германского политического диалога, "включая устойчивый характер контактов по общественной линии и наметившееся оживление межпарламентских обменов". "Отдельно обсуждены актуальные совместные проекты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая программы молодежного сотрудничества, - продолжили в министерстве иностранных дел. - Затрагивался график двусторонних контактов".
Лавров 6-7 декабря принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Ранее он выступил на сессии СМИД и провел серию двусторонних встреч.