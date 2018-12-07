Песков: Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров российского лидера Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, состоявшихся 5 декабря в Москве.

"В той или иной степени поддержка Венесуэле со стороны России будет оказываться и дальше", - сказал он, не уточнив, о какого рода поддержке идет речь.

Песков заметил, что на прошедших переговорах "обсуждался целый набор вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием".

Ранее Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой сообщил о подписании целого ряда документов, в соответствии с которыми Москва инвестирует в экономику его страны около 6 млрд долларов для развития добывающих отраслей, а также поставит 600 тыс. тонн зерна и будет ремонтировать оружие для Венесуэлы.