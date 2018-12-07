Главы Забайкалья объявил об отставке первого вице-премьера края

ЧИТА, 7 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов объявил об отставке первого заместителя председателя правительства края Александра Кулакова и министра сельского хозяйства региона Владимира Лоскутникова. Это первые отставки в руководстве Забайкалья после назначения нового руководителя края, сообщает пресс-служба главы региона.

25 октября пресс-служба Кремля распространила указ президента РФ Владимира Путина о назначении Осипова врио главы Забайкальского края. Приступив к работе, он заявил, что не будет сразу менять правительство края, а сделает выводы после личного общения с руководителями региона.

"Александр Осипов на совещании с членами правительства объявил об отставке первого заместителя председателя правительства Александра Кулакова и министра сельского хозяйства Владимира Лоскутникова", - говорится в сообщении. Кто заменит этих чиновников, пока не уточняется.

Кулаков стал первым вице-премьером края в марте 2016 года. Его назначила прежняя глава Забайкалья Наталья Жданова. До этого Кулаков был генеральным директором компании "Читаэнергосбыт", депутатом регионального парламента.

Лоскутников возглавил краевой минсельхоз в августе этого года. Его предшественник на этом посту Михаил Кузьминов был задержан в феврале по обвинению в превышении должностных полномочий при выплате субсидий, выделенных для компенсации ущерба аграриям во время засухи 2016 года. За день до этого он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое Жданова подписала. До этого Лоскутников был первым заместителем министра сельского хозяйства края.