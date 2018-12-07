В уставе "Единой России" появится идеологическая преамбула

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Устав "Единой России" должен быть дополнен идеологической преамбулой, в которой будут закреплены ценностные ориентиры партии. Соответствующее предложение было озвучено в пятницу на съезде единороссов в рамках дискуссионной площадки "Обновление", на которой обсуждаются вопросы партийного развития.

Как сообщил руководитель политического управления центрального исполкома партии Роман Романов, обобщенные взаимозависимые ценности "Единой России" были определены на весенних дискуссиях "Направление 2026" и поддержаны в ходе региональных конференций "Обновление-2018", по итогам которых формировались предложения для обсуждения на съезде.

"Это, в первую очередь, благополучие человека: его здоровье и долголетие, социальная защищенность, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная инфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовного поиска", - пояснил Романов. Вторым принципом он назвал "единство и суверенитет страны", под которыми понимаются "ее [страны] общая история и победы, многовековой опыт межнационального и межконфессионального согласия, правовое, культурное единство страны, нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения истории России, любым проявлениям, разрушающим нашу страну, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь государства".

"И, наконец, принцип лидерства и развития России, который состоит в повышении качества жизни людей, в образовании и науке, модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности", - заявил Романов.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов высказал мнение, что выделение этих принципов в преамбулу позволит определить дальнейшие приоритеты в работе "Единой России". "Идеологическая преамбула определит, какой должна быть деятельность партии, чтобы соответствовать этим ориентирам", - полагает он. "Единая Россия" должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны, честно и профессионально представлять интересы граждан, создавать основу будущего России и защищать достоинство человека и справедливость в обществе", - подчеркнул он.

Съезд "Единой России"

18-й съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день форума работают три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".

Во второй день съезда 8 декабря состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов программы партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках 17-го съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок - "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".

В пленарном заседании съезда примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.