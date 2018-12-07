Кириенко: ЕР выиграла выборы в сентябре, итоги лучше там, где были честные дискуссии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" выиграла выборы 9 сентября и ее результаты были выше там, где партийцы не боялись обсуждать с гражданами сложные вопросы. Об этом заявил в пятницу первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на съезде единороссов.

Он подчеркнул, что "Единая Россия" выиграла сентябрьские выборы, получив в общей сложности 60% мандатов в региональных законодательных собраниях и городских думах. "И результаты выборов выше там, где было большее количество встреч и откровенных разговоров, в том числе по такому сложному вопросу, по которому была масса возражений, как пенсионная реформа", - сказал он.

"Но там, где представители партии не боялись, не прятались, открыто шли на разговор, проводили многочасовые, сложные порой встречи, там и доверие людей", - подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации. Он объяснил это тем, что для людей "самое главное - когда с ними говорят честно, их мнение уважают".

18-й съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день форума работают три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".