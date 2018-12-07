По итогам переговоров Путина и Ципраса подписано четыре соглашения между Россией и Грецией

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Алексиса Ципраса подписано четыре соглашения между министерствами и ведомствами двух стран. Церемония обмена подписанными документами состоялась по окончании встречи двух лидеров.

В частности, МВД РФ и МИД Греции подписали протокол к межправительственному соглашению о сотрудничестве между МВД России и министерством общественного порядка Греции по борьбе с оргпреступностью. Минспорта РФ и МИД Греции заключили меморандум о взаимопонимании между Минспорта России и Минкультуры и спорта Греции о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта.

Минтранс России и министерство инфраструктуры и транспорта Греции заключили меморандум о взаимопонимании о развитии сотрудничества в области инженерного и транспортного образования и обмена передовым опытом. Федеральная таможенная служба РФ и Независимое агентство государственных доходов Греции подписали меморандум о взаимопонимании в области развития таможенного сотрудничества.