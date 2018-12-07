Источник: съезд "Единой России" на треть ротирует генсовет партии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Съезд "Единой России" 8 декабря проведет ротацию своих руководящих органов - высшего и генерального советов. Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в партии.

Он напомнил, что ротация высшего совета, согласно уставным нормам, должна быть 10%. По данным собеседника, из этого органа могут выйти 18 человек, столько же будут включены в него.

"Выйдут те, кто по той или иной причине не могут состоять в нем", - пояснил он, предположив, что, например, покинуть высший совет может экс-глава Владимирской области Светлана Орлова, назначенная аудитором Счетной палаты, экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев, активно занимающийся бизнесом. Членом высшего совета может стать, по информации источника, глава Минстроя Владимир Якушев. "Партия реализует проект "Городская среда", а это проект, который курирует министерство", - пояснил представитель партии.

Кроме того, по его данным, "ряд губернаторов перейдут из генерального в высший совет, а на их место [в генсовете] придут те губернаторы, кто не входил в состав руководящих органов партии".

Генсовет, который по уставу партии ротируется не менее чем на 15%, обновится "не менее чем на треть", информировал источник. "Большая часть [новых членов] - это представители регионов, секретари первичных организаций, часть губернаторов, которые избрались", - перечислил он.

"Разговоры о том, что исполнительная власть в регионах, прежде всего губернаторы, стараются после выборов и обсуждения пенсионного законодательства дистанцироваться, не подкреплены доказательствами", - резюмировал партийный источник.

Согласно словам источника, главы пяти субъектов РФ вступят в ряды "Единой России" на съезде 8 декабря.

"Пять губернаторов вступят в партию. Председатель партии Дмитрий Медведев вручит им партбилеты", - проинформировал он.

Источник не исключил, что среди новых членов партии будет глава Челябинской области Борис Дубровский.

Комиссия по этике

Съезд "Единой России" примет политическое решение о создании комиссии по этике, в нее войдут 12 человек с незапятнанной репутацией, сообщил также источник.

Ранее на дискуссионной площадке "Обновление" на съезде "Единой России" было объявлено о создании федеральной комиссии по этике для контроля за соблюдением этических норм членами партии. Как отметил озвучивший инициативу секретарь воронежского регионального отделения Владимир Нетесов, ключевая задача комиссии - объективно разобраться в каждом резонансном случае, дать ему оценку. В случае, если проступок члена партии подтвердится, комиссия будет рекомендовать региональным отделениям применить меры взыскания, вплоть до исключения из партии.

Как пояснил партийный источник, "съезд принимает политическое решение по созданию комиссии". Предполагается, что она будет избираться открытым голосованием на съезде, ее статус будет прописан в уставе. Фактически, пояснил собеседник, это будет "второй (наряду с Центральной контрольно-ревизионной комиссией, которую возглавляет вице-спикер Госдумы Ирина Яровая) контрольный орган партии".

Всего в комиссию будут входить 12 человек, как "жюри присяжных", пояснил источник. По аналогии с присяжными, пояснил он, решения будут приниматься с перевесом в один голос. "Потому что речь идет о судьбе человека [вопрос которого будет разбирать комиссия], это не карательный орган, он создается, чтобы максимально корректно разобраться в ситуации", - подчеркнул он.

"Часть из тех, кто войдет в комиссию, - отцы-основатели партии, люди с незапятнанной репутацией", - информировал он. Среди тех, кто станет членами комиссии, собеседник назвал полярника Артура Чилингарова, телеведущую Арину Шарапову, Героя России Андрея Красова.

В полномочия комиссии будет входить вынесение разного рода дисциплинарных рекомендаций, например объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета, при этом решения комиссии будут "обязательны к исполнению". "Они [члены комиссии] могут разбирать персональные кейсы любого представителя партии", - заявил источник, уточнив, что речь идет и о членах руководящих органов "Единой России". Комиссия будет существовать только на федеральном уровне.

При этом он обратил внимание, что комиссия будет разбирать "не бытовуху", а "наиболее резонансные истории, наносящие ущерб имиджу партии".

Для сопровождения деятельности комиссии в центральном исполкоме "Единой России" будет сформирован департамент. "Съезд принимает политическое решение по созданию комиссии, генсовет отработает технику [ее работы]", - уточнил партийный собеседник.