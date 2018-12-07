Путин надеется, что проблемы в отношениях с Грецией после высылки дипломатов РФ преодолены

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Москва и Афины преодолели проблемы в отношениях, вызванные высылкой российских дипломатов из Греции.

"Надеюсь, что эта страница действительно перевернута, - сказал он по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, отвечая на вопрос ТАСС. - Но должен сказать, что это нам не очень-то и мешало нормально работать и строить отношения, в том числе в сфере экономики". "Здесь важнее другое - стабильность самой экономики, надежность и устойчивость политической системы и гарантии вложений в крупные проекты, - добавил Путин. - Мы готовы работать во всех направлениях, в том числе и в сфере инфраструктурных энергетических проектов".

Говоря о причинах высылки дипломатов, российский лидер напомнил, что Москва и раньше, и до сих пор не согласна с основаниями для принятия такого решения. "Я с трудом себе представляю, чтобы кто-то здравомыслящий и в Греции, и в России может подумать, что Россия плетет какие-то козни против Греции или какие-то заговоры планирует, - подчеркнул он. - Это просто нонсенс, чушь и все".

Взаимные претензии и вопросы спецслужб двух стран друг к другу можно решить и другими способами "без всяких театральных жестов", уверен президент РФ.