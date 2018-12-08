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Первая встреча спикеров парламентов стран ШОС пройдет в 2019-2020 годах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что встреча состоится в период председательства России в организации

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Первая встреча председателей парламентов государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в 2019-2020 годах, заявил в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

"Хочу проинформировать вас, что первую встречу спикеров парламентов стран ШОС в текущем составе планируется провести в период председательства России в этой организации в 2019-2020 годах", - сказал он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичАфганистанИранТурцияРоссияКитай
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