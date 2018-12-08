Ряд недавно избранных губернаторов вошел в состав высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ряд недавно избранных руководителей регионов РФ, а также главы Минтранса и Минобрнауки Евгений Дитрих и Михаил Котюков вошли в состав высшего совета "Единой России". Такое решение было принято в субботу на съезде партии.

В целом ротация в этом руководящем органе единороссов составила 16%. Из действующего состава высшего совета выведено 15 человек, 14 введено.

В частности, его членами стали губернатор Пермского края Максим Решетников, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В состав высшего совета включены губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Также в составе партийного органа - президент Общероссийской общественной организации инвалидов Александр Неумывайкин, советник генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности Сергей Попов, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Из высшего совета выведены: спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, председатель правления "Новая формация" Юрий Айрапетян, генеральный директор "Технологии Роста" Артем Артемьев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков, ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников.

В рамках ротации партийный орган покинули президент ЗАО "Башвзрывтехнологии" Николай Кутьин, исполнительный директор ООО "Аргус-Спектр" Михаил Левчук, генеральный директор ООО "Квадро Электрик" Владимир Млынчик, экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова, член Совета директоров АО фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев, государственный советник Республики Адыгея Аслан Тхакушинов, экс-глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, генеральный директор хоккейного клуба "Динамо" Валерий Шанцев, Юрий Шувалов, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

О съезде

XVIII съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день съезда работали три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018", предложили утвердить идеологическую преамбулу к уставу партии, этические нормы для членов "Единой России", создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек" и внесли иные предложения.

В работе второго дня съезда принимают участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках работы съезда проходит программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".