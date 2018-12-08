Съезд "Единой России" утвердил решение о создании комиссии по этике

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Съезд "Единой России" проголосовал в субботу за создание партийной комиссии по этике, в нее вошли, в частности, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, полярник, депутат Госдумы, первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров и телеведущая Арина Шарапова, передает корреспондент ТАСС.

Ранее источник в партии сообщил, что в комиссию могут войти Терешкова, глава Дагестана Владимир Васильев, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Съезд утвердил состав комиссии в составе 12 человек. Помимо Терешковой, Васильева и Жукова, в нее вошли полярник Артур Чилингаров, телеведущая Арина Шарапова, депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов, депутат Госдумы, олимпийский чемпион Александр Карелин.

Также в составе комиссии будут работать председатели двух комитетов Госдумы - Вячеслав Никонов (комитет по образованию и науке) и Василий Пискарев (комитет по безопасности и противодействию коррупции).

Кроме того, членами комиссии по этики стали гендиректор Музея современной истории России Ирина Великанова, депутаты Госдумы Михаил Терентьев и Евгений Ревенко, который занимает пост замсекретаря генсовета "Единой России".

Председатель комиссии будет избран из ее состава на ее первом заседании.

Этические нормы

В устав партии также будут внесены этические нормы членов "Единой России", разработанные по итогам региональных партийных дискуссий.

Эти нормы обязательны для всех - и рядовых партийцев, и высокопоставленных единороссов. Причиной для такой меры стал ряд резонансных инцидентов, когда представители партии допускали некорректные высказывания или совершали недопустимые поступки.

Согласно своду правил, каждый член "Единой России" обязан "относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций".

Единоросс должен "исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей".

Кроме того, члены партии должны быть "нетерпимыми к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов". Им следует придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами.

"В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей", - говорится в этических нормах.

Членам партии также предписано открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции.

Единороссы должны "выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ".