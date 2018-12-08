Единороссы будут гласно обсуждать важные вопросы во избежание бездумного запретительства

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Единороссы сделают обязательной практику публичного обсуждения резонансных инициатив, чтобы не допустить бездумного запретительства. Об этом заявил в субботу секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на пленарном заседании XVIII съезда "Единой России".

В частности, принято решение "считать общеобязательной практику организации публичного предварительного обсуждения резонансных законодательных инициатив с целью учета всего спектра позиций и мнений и недопущения популистских решений и бездумного запретительства", сказал сенатор. Съезд также поручил президиуму генерального совета партии "сформировать механизм предварительного обсуждения на дискуссионных площадках, в Совете руководителей фракций "Единой России", а также в формате круглых столов, публичных мероприятий, электронных опросов и голосований, проводимых по инициативе партии".

Кроме того, единороссы ввели "систему объективной оценки деятельности" членов партии, ее сторонников и беспартийных граждан, выдвинутых на выборах или вошедших в состав депутатских фракций. Президиуму генсовета поручено разработать методику оценки эффективности по двум направлениям.

Первое из них - "депутатский рейтинг" - оценка эффективности депутатов, выдвинутых единороссами в Госдуму, региональные законодательные собрания и в представительные органы муниципальных образований, или вошедших в состав фракций партии на основе оценок первичных отделений и рядовых членов "Единой России".

Второе - "Региональный рейтинг" - оценка эффективности деятельности региональных отделений в межвыборный период "на основе восприятия партии жителями региона", пояснил Турчак.

О съезде

XVIII съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день съезда работали три дискуссионные площадки - "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018", предложили утвердить идеологическую преамбулу к уставу партии, этические нормы для членов "Единой России", создать комиссию по этике, ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек" и внесли иные предложения.

В работе второго дня съезда принимают участие президент РФ Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках работы съезда проходит программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".