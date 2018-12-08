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Умер депутат Народного собрания Ингушетии Абдул-Вагап Осканов

Осканов был депутатом Народного собрания республики с декабря 2011 года. Он также являлся членом фракции "Единая Россия"

МАГАС, 8 декабря. /ТАСС/. Депутат Народного собрания Ингушетии Абдул-Вагап Осканов скончался после продолжительной болезни, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"После продолжительной болезни ушел из жизни депутат Народного собрания Республики Ингушетия Абдул-Вагап Осканов. Я всегда уважал и ценил его как старшего, как наставника", - написал Евкуров.

Абдул-Вагап Осканов был депутатом Народного собрания Ингушетии с декабря 2011 года и являлся членом фракции "Единая Россия".

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияИнгушетия
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