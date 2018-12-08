Умер депутат Народного собрания Ингушетии Абдул-Вагап Осканов

XVIII съезд "Единой России"

Быть вместе с людьми. Главные заявления Путина на съезде "Единой России"

В своем обращении к единороссам глава государства призвал "слушать и слышать людей" и "никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения"

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