Умер депутат Народного собрания Ингушетии Абдул-Вагап Осканов

МАГАС, 8 декабря. /ТАСС/. Депутат Народного собрания Ингушетии Абдул-Вагап Осканов скончался после продолжительной болезни, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
После продолжительной болезни ушёл из жизни депутат Народного Собрания Республики Ингушетия Абдул-Вагап Осканов. Я всегда уважал и ценил его как старшего, как наставника. Дала къахетам… https://t.co/UcOiY3fUA3— Юнус-Бек Евкуров (@JunusBekEvkurov) 8 декабря 2018 г.
"После продолжительной болезни ушел из жизни депутат Народного собрания Республики Ингушетия Абдул-Вагап Осканов. Я всегда уважал и ценил его как старшего, как наставника", - написал Евкуров.
Абдул-Вагап Осканов был депутатом Народного собрания Ингушетии с декабря 2011 года и являлся членом фракции "Единая Россия".