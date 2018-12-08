Глава Тверской области назвал важным решение о контроле "Единой России" за нацпроектами

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал важным итогом съезда партии "Единая Россия" решение о контроле за исполнением национальных проектов в регионах. Об этом глава региона заявил журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин на съезде партии сказал, что основная работа по реализации нацпроектов будет проходить в регионах РФ, поэтому без поддержки "Единой России" "успеха не будет". Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил партии организовать всероссийский контроль за реализацией нацпроектов.

"Важно, прежде всего, то, что партия взяла на себя функцию контроля над реализацией национальных проектов. Важно, что партия не просто стоит в стороне и наблюдает, а люди будут непосредственно участвовать в процессах. А те люди, которые контролируют, - они тоже будут нести ответственность за успех реализации нацпроектов", - сказал Руденя.

Тверская область в следующем году примет участие в реализации всех 12 национальных проектов, на что будут выделены 8,3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.